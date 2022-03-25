Секс-символ ММА Пейдж Ванзант исключила возвращение в UFC

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Популярная американская файтерша Пейдж Ванзант заявила, что не собирается возвращаться в Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

По словам спортсменки, в этой организации бойцам не доплачивают.

"Конечно, я люблю UFC. Я обожаю эту организацию, есть много причин, почему они столь успешны. У них идеальный механизм, они очень хороши в этом деле.

Но я точно знаю, что уже не буду выступать в этой организации, ведь они не доплачивают бойцам. Для меня нет никакой выгоды вернуться в UFC.

Прямо сейчас у меня достаточно денег на счету. Уже завтра я могла бы уйти из спорта и при этом оставаться финансово независимой", - цитирует слова Ванзант MMA Fighting.

Отметим, что Пейдж Ванзант выступала в UFC с 2014 по 2020 год. За это время американка одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

Не так давно стало известно, что Пейдж Ванзант уходит из ММА в профессиональный рестлинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1962071-seks-simvol-mma-peydzh-vanzant-isklyuchila-vozvraschenie-v-ufc/