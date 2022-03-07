Секс-символ ММА Пейдж Ванзант перешла в профессиональный рестлинг

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Американская файтерша Пейдж Ванзант продолжит карьеру в профессиональном рестлинге, передает NUR.KZ.

Как сообщает The Mirror, 27-летняя спортсменка подписала контракт с All Elite Wrestling. Ранее Ванзант несколько раз появлялась на турнирах AEW в качестве приглашенной звезды.

Отметим, что последние два боя Пейдж провела в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. Обе встречи Ванзант проиграла.

До этого американка долгое время выступала в UFC, где провела девять боев. Всего в активе Ванзант в ММА 8 побед и 5 поражений.

Пейдж довольно активно ведет свой Instagram. На ее страницу подписаны 3 млн пользователей. Ванзант часто выкладывает интимные фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1959663-seks-simvol-mma-peydzh-vanzant-pereshla-v-professionalnyy-restling/