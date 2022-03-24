Боец Конор Макгрегор арестован за опасное вождение

Конор Макгрегор. Фото: Thomas King/Sportsfile via Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор был задержан в Дублине (Ирландия) за опасное вождение, передает Sports.ru.

По информации Independent.ie, автомобиль ирландского спортсмена "Бентли-Континенталь GT" стоимостью 187 тысяч долларов был отправлен на штрафстоянку, а сам Макгрегор был доставлен в участок, где ему предъявили обвинения.

Спустя несколько часов боец был выпущен под залог с обязательством явиться в суд, когда будет назначено первое заседание.

Конору Макгрегору грозит штраф в размере 5,5 тысяч долларов или тюремное заключение сроков до шести месяцев, либо то и другое.

Напомним, что в настоящее время ирландский боец готовится к возвращению в октагон после тяжелой травмы ноги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1961949-boets-konor-makgregor-arestovan-za-opasnoe-vozhdenie/