Мария Агапова заявила о желании провести реванш с Мариной Мороз

Марина Мороз - Мария Агапова. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова прокомментировал свое поражение от украинки Марины Мороз, передает NUR.KZ.

Напомним, что на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе Агапова проиграла Мороз удушающим приемом во втором раунде.

По словам Марии, ей не хватило опыта и функциональной подготовки.

"Бой был принципиальный. Но к сожалению, я уступила. Не хватило борьбы и функционалки. Но в планах провести пару боев, набраться опыта. И провести реванш. Травмы ни одной нет" - написала Агапова на своей странице в Instagram.

На пресс-конференции после боя Марина Мороз заявила, что уважает Агапову и пожелала ей удачи в следующем бою.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959670-mariya-agapova-zayavila-o-zhelanii-provesti-revansh-s-marinoy-moroz/