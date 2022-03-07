"Ничего, кроме уважения": Мороз прокомментировала свою победу над Агаповой

Марина Мороз. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Украинская файтерша Марина Мороз поделилась мыслями о прошедшем поединке с Марией Агаповой на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе, передает Fightnews.info.

Напомним, что Марина Мороз победила Марию Агапову удушающим приемом во втором раунде.

"После боя я сказала, что желаю Агаповой удачи в следующем поединке. Мы показали хороший бой. Я благодарю ее за поединок. Ничего, кроме уважения, потому что в октагоне она боец. Я уважаю всех бойцов в октагоне.

Я не злюсь, потому что если я выйду из себя, то это отнимет у меня эмоции, мою энергию. Мне нужна моя энергия, поэтому никаких эмоций. Спокойствие, уважение - на этом все. Неважно, что происходит за пределами октагона.

Мне нравится быть андердогом. Когда люди считают меня андердогом, я побеждаю" - заявила Мороз на пресс-конференции после турнира UFC 272.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959666-nichego-krome-uvazheniya-moroz-prokommentirovala-svoyu-pobedu-nad-agapovoy/