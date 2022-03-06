Итоги UFC 272: Ковингтон победил Масвидаля, Агапова уступила Мороз

Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон. Фото: twitter.com/ufc

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 272, в главном бою которого встретились американцы Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль, передает NUR.KZ.

Поединок между топовыми полусредневесами продлился все пять раундов. В итоге уверенную победу единогласным решением судей одержал Колби Ковингтон.

В со-главном бою бывший чемпион UFC Рафаэль Дос Аньос выиграл по очкам у своего соотечественника Ренато Мойкано.

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова досрочно проиграла украинке Марине Мороз. Во втором раунде наша соотечественница попала на болевой прием.

Российский боец Умар Нурмагомедов сабмишном победил американца Брайана Келлехера.

Еще один боец из команды Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков неожиданно уступил Тиму Эллиотту из США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959588-itogi-ufc-272-kovington-pobedil-masvidalya-agapova-ustupila-moroz/