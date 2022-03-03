Мороз - о бое с Агаповой: После поединка ее голова будет как пюре

Марина Мороз. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Украинская файтерша Марина Мороз рассказала про предстоящий поединок с казахстанкой Марией Агаповой на турнире UFC 272, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAFighting.com.

Напомним, что ранее между девушками произошел конфликт. Мороз обвинила Агапову в употреблении наркотиков. Позже Мария опровергла ее слова, назвав это бредом и абсурдом.

В итоге UFC решил организовать бой Агапова - Мороз на турнире UFC 272, который пройдет 5 марта в Лас-Вегасе.

"До боя ее голова будет картошкой, после - пюре. Она говорила, что я избегаю ее, бросала мне вызов, зная, что у меня проблемы с документами. Я просила UFC организовать поединок с ней. В итоге организация помогла мне с бумагами и дала ее в соперницы. Вероятно, она не ожидала этого" - заявила Мороз.

Марина не впечатлилась победе Агаповой над Мазо. По словам украинки, Мария ничуть не изменилась со времен тренировок в зале АТТ.

"В ее поединке против Мазо я не увидела ничего выдающегося. Она просто удачно попала по ней и затем смогла взять ее на удушающий прием.

Мария просто бегает и не давит на соперницу. Будет бежать и прикасаться попой к клетке. У нее слабый джиу-джитсу, но неплохая защита. Бьет она сильно: лоу-кик, хай-кик. Но я готова ко всему и ее ждет сюрприз" - добавила украинка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959145-moroz-o-boe-s-agapovoy-posle-poedinka-ee-golova-budet-kak-pyure/