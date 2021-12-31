Мария Агапова подвела итоги успешного 2021 года

Мария Агапова. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Первая представительница Казахстана в UFC Мария Агапова стала самой высокооплачиваемой среди всех казахстанцев в ММА. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, пишет NUR.KZ.

"Этот год был тяжелый, но продуктивный. Я завершила реабилитацию после операции и провела один успешный бой, в котором заработала свой рекордный гонорар. В следующем году, надеюсь, травм не будет. И я смогу провести как минимум 2 боя. А лучше 3.

После успешного боя мои менеджеры @alexdavismma @alexeyzhernakov @alexandrromashov13 выбили мне новый контракт с ЮФС с большими гонорарами. Так же в 2022 году 5 марта, состоится мое первое участие в номерном турнире ЮФС.

Я слышала, что мы будем драться в прилимах. Но надеюсь, когда-нибудь я дойду до главного карда и титульного боя. Все впереди!

В новом году я желаю вам добиться всего, что вы хотите, никогда не отступать и не сдаваться!", - написала Агапова.

Напомним, в 2021 году соперницей Агаповой была колумбийка Сабина Масо (9-2) по прозвищу "колумбийская королева". Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Агаповой сабмишном в третьем раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1949475-mariya-agapova-podvela-itogi-uspeshnogo-2021-goda/