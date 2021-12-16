"С кайфом бы с ним выскочил": боец Резников изъявил желание провести бой с Кевином Ли

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заявил о желании подраться с бывшей звездой UFC Кевином Ли, передает NUR.KZ.

Напомним, что вчера американский боец подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Резников отреагировал на эту новость в Instagram, написав в комментариях: "С кайфом бы с ним выскочил, Eagle FC!".

Отметим, что сейчас Артем находится без промоушена. Ранее у него был конфликт с лигой АСА, в котором он выступал последние годы.

Напомним, что в активе Резникова 22 победы при шести поражениях в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947217-s-kayfom-by-s-nim-vyskochil-boets-reznikov-izyavil-zhelanie-provesti-boy-s-kevinom-li/