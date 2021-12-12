UFC 269: Аманда Нуньес потерпела сенсационное поражение от Джулианны Пеньи

Джулианна Пенья. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес уступила досрочно американке Джулианне Пенье, передает NUR.KZ.

Бой, который прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе, завершился во втором раунде. Джулианна сотворила настоящую сенсацию, победив удушающим приемом Нуньес.

Отметим, что Аманда не проигрывала с 2014 года, когда уступила Кэт Зингано. С тех пор бразильянка одержала 12 побед, в том числе провела 8 успешных защит титула.

Таким образом, Пенья прервала длительное доминирование Нуньес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946541-ufc-269-amanda-nunes-poterpela-sensatsionnoe-porazhenie-ot-dzhulianny-peni/