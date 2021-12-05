Стал известен гонорар Жумагулова за четвертый бой в UFC

Жалгас Жумагулов - Манель Капе. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Опубликован гонорар казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова за поединок против ангольца Манеля Капе на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на Вестник ММА.

По информации источника, Жалгас за четвертый бой в сильнейшей лиге мира получил 24,500 долларов ($20,000 за бой + $4,500 поощрительная выплата).

Соперник Жумагулова Манель Капе заработал почти вдвое больше казахстанца - $44,500 ($20,000 за бой + $20,000 за победу + $4,500 поощрительная выплата).

Напомним, что сегодня Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение (первое нокаутом) в UFC. В стартовом раунде казахстанец был нокаутирован Манелем Капе.

Отметим, что ранее боец из Анголы неоднократно оскорблял Жумагулова, сравнивая его с "Боратом" и бешпармаком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945355-stal-izvesten-gonorar-zhumagulova-za-chetvertyy-boy-v-ufc/