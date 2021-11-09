"Не будет пощады Борату": Манель Капе сделал громкое заявление перед боем с Жалгасом Жумагуловым

Манель Капе. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Ангольский боец смешанных единоборств Манель Капе вновь жестко высказался о Жалгасе Жумагулове, передает NUR.KZ.

На сей раз бывший чемпион организации RIZIN сравнил казахстанского бойца с героем скандального фильма "Борат".

"4 декабря не будет пощады Борату" - написал Манель Капе на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок между Капе и Жумагуловым состоится 4 декабря на турнире UFC Fight Night 199 в Лас-Вегасе. Для Жалгаса это будет четвертый бой в сильнейшей лиге мира.

Отметим, что ранее Манель Капе заявил, что "поставит казахов на колени".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1941370-ne-budet-poschady-boratu-manel-kape-sdelal-gromkoe-zayavlenie-pered-boem-s-zhalgasom-zhumagulovym/