Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение в UFC (видео)

Манел Капе и Жалгас Жумагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-6) вышел в октагон с представителем Анголы Манелом Капе (17-6) и потерпел от него поражение.

Бой состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе (США). Поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда, но закончился уже в первом, пишет Sports.kz.

По информации издания, Жалгас активнее провел большую часть пятиминутки, однако ближе к концу раунда пропустил тяжелую "двоечку", после чего не смог восстановиться и проиграл нокаутом. Таким образом, Жумагулов впервые в UFC потерпел досрочное поражение.

Отметим, что для обоих бойцов это был четвертый поединок в UFC, и они подошли к нему с аналогичной статистикой: одна победа и два поражения.

Тем не менее, для казахстанца это поражение стало уже третьим в UFC: ранее он уступил единогласным решением судей Амиру Альбази (14-1) и Раулиану Пайве (21-3), после чего одержал пока свою единственную победу – сабмишном в первом раунде над Джеромом Риверой (10-6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945317-zhalgas-zhumagulov-poterpel-trete-porazhenie-v-ufc/