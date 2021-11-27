Боец Николай Самусев: Впредь не буду драться с казахами

Николай Самусев. Фото: instagram.com/naiza.mma/

Чемпион Naiza FC в полулегком весе казахстанец Николай "Жауынгер" Самусев прокомментировал свою победу над Райымбеком Орынбаем, передает NUR.KZ.

Напомним, что бой завершился во втором раунде техническим нокаутом от Николая.

Тем самым Самусев успешно защитил чемпионский пояс Naiza FC и продлил свою победную серию до восьми боев.

"Надеюсь, теперь ни у кого нет сомнений, что я настоящий чемпион.

Хочу сказать, что ментально я казах. Впредь не буду драться с казахами, если кто-то из них будет претендовать на пояс - я оставлю его. Так что давайте мне других оппонентов" - заявил Самусев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944214-boets-nikolay-samusev-vpred-ne-budu-dratsya-s-kazahami/