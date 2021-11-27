Самусев победил Орынбая и успешно защитил пояс Naiza FC

Николай Самусев. Фото: instagram.com/samussev_/

В Алматы завершился турнир Naiza 35, в главном бою которого встретились чемпион в полулегком весе Николай Самусев и претендент Райымбек Орынбай, передает NUR.KZ.

Поединок не продлился всю дистанцию и завершился во втором раунде после того, как Самусев добил Орынбая.

Тем самым Николай успешно защитил чемпионский пояс в полулегком весе и продлил свою победную серию до восьми боев.

Для Райымбека Орынбая же это поражение стало третьим в карьере.

В со-главном бою россиянин Магомед Кабардиев досрочно остановил Жаксылыка Сатынган Уулу из Кыргызстана.

Для Магомеда эта победа стала седьмой в ММА. После боя он изъявил желание сразиться за титул в легком весе.

Вторую победу в профессиональной карьере добыл казахстанец Нургали Нургайыпулы. Он уверенно одолел представителя России Махмадали Ходжаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944212-samusev-pobedil-orynbaya-i-uspeshno-zaschitil-poyas-naiza-fc/