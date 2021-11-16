Боец Артем Резников: О Казахстане узнали от Головкина, а не от футболистов

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Боец смешанных единоборств Артем Резников поддержал критику Куата Хамитова в адрес казахстанских футболистов, передает NUR.KZ.

По словам Артема, Казахстан всегда славился боевыми видами спорта.

"Поддерживаю Куата. Мы поднимаем флаг страны на международных аренах, но государство нас не поддерживает. От кого узнали о Казахстане, как о спортивной стране? От Головкина или от футболистов? От бойцов ММА или от баскетболистов? Казахстан всегда славился воинами.

Я не против футбола, но я за то, чтобы и профессиональные бойцы были на государственном обеспечении" - написал Резников в stories на своей странице в Instagram.

Ранее боец Куат Хамитов сравнил казахстанский футбол с проституцией. Причиной стало разгромное поражение (0:8) национальной сборной от Франции в рамках квалификации ЧМ-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1942519-boets-artem-reznikov-o-kazahstane-uznali-ot-golovkina-a-ne-ot-futbolistov/