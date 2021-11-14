Боец Куат Хамитов сравнил футбол в Казахстане с проституцией

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции (0:8) в рамках квалификации ЧМ-2022, передает NUR.KZ.

"Найман" сравнил футбол в Казахстане с проституцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Футбол в Казахстане - это как проститутки, от которых нет пользы, но им продолжают платить за это...

Хотя сверху сидят взрослые шалы, которым пора уже завязывать заниматься делом молодых и заняться чем-нибудь полезным!", - написал Куат Хамитов.

Напомним, что сборная Казахстана завершила выступление в квалификационном раунде ЧМ-2022. В последнем туре подопечные Талгата Байсуфинова в гостях потерпели крупное поражение от команды Франции (0:8).

После матча главный тренер нашей национальной сборной заявил, что команда оказалась не готова к такой игре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942103-boets-kuat-hamitov-sravnil-futbol-v-kazahstane-s-prostitutsiey/