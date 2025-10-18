"Тяжелый матч": хоккеист "Ак Барса" Артем Галимов рассказал о победе над "Барысом"

Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Галимов в беседе с корреспондентом NUR.KZ подвел итоги матча против "Барыса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Очень близкий матч, подведите итог противостояния?

– Хорошо, что мы выиграли.

– С "Барысом" всегда очень близкие противостояния?

– Это обычные игры, как все в регулярном чемпионате.

– С начала сезона с "Барысом" сыграли три матча – они все разные по результату и игре. Можно ли сказать, что сегодня был самый тяжелый матч для "Ак Барса"?

– Тяжёлый матч, потому что четвертая игра на выезде. Тяжеловато было нам, где-то они ("Барыс" - прим. ред.) побыстрее были. Надо было поумнее сыграть, что мы и сделали.

– У "Ак Барса" серия побед в октябре, что поменялось кардинально в команде за этот месяц?

– Все ребята выкладываются, все молодцы, стараются, поэтому побеждаем.

– Если говорить про вашу игровую форму, довольны ли вы на данный момент собой?

– Да, потихоньку набираю форму, хорошо наше звено играет. Сегодня чуть-чуть не получилось. В целом всем доволен.

Ранее итоги матча подвел автор победного буллита казанского клуба Александр Барабанов.

На данный момент казанцы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч "Ак Барс" проведет на домашнем стадионе "Татнефть Арена" 22 октября против действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского "Локомотива".

