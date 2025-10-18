"Нашли в себе силы": Александр Барабанов — о волевой победе "Ак Барса" над "Барысом"

Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Александр Барабанов в интервью корреспонденту NUR.KZ прокомментировал победу над "Барысом" в матче КХЛ.

Матч 18-го октября завершился поражением "Барыса" по буллитам. За "Ак Барс" победный послематчевый бросок исполнил Александр Барабанов.

- Александр, подведите итог игры?

– Хорошая игра с обилием моментов. К сожалению, не удалось реализовать моменты Хорошо, что во всех четырёх играх на выезде удалось одержать победу.

– У вас выездная серия подошла к концу. Четвертый матч не устали ли и не сказалось ли это в сегодняшней игре?

– Все равно четвертая игра на выезде естественно усталость накапливается. Из-за этого как раз-таки где-то реализация подвела. Тем не менее все равно нашли в себе силы и забрали два очка.

– С начала сезона с "Барысом" сыграли уже три матча. Можно ли сказать, что сегодня был самый тяжелый?

– Нет, я думаю, что самый тяжёлый матч был, когда здесь в Астане мы выиграли 2:1 в сентябре.

– У вас серия побед в октябре, какая сейчас атмосфера в команде? Что поменялось?

– Вы сами видели тренер по большинству. Так продолжаем нарабатывать какие-то свои схемы. Когда команда выигрывает и настроение другое, и эмоции. Впереди домашняя серия, надеемся закрепить свой успех.

– Есть ли что-то особенное в противостоянии «Ак Барса» и «Барыса»?

– У «Барыса» главный тренер, с которым я работал в молодёжке (Михаил Кравец - прим.ред.). Приятно было против него сыграть.

Следующий матч "Ак Барс" проведет на домашнем стадионе "Татнефть арена" 22 октября против действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского "Локомотива".

