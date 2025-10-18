"Нашли в себе силы": Александр Барабанов — о волевой победе "Ак Барса" над "Барысом"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Зарина Кусанова
      Зарина Кусанова
      Редактор рубрики Спорт

      "Нашли в себе силы": Александр Барабанов — о волевой победе "Ак Барса" над "Барысом"

      Опубликовано:

      Александр Барабанов
      Александр Барабанов. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

      Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Александр Барабанов в интервью корреспонденту NUR.KZ прокомментировал победу над "Барысом" в матче КХЛ.

      Матч 18-го октября завершился поражением "Барыса" по буллитам. За "Ак Барс" победный послематчевый бросок исполнил Александр Барабанов.

      - Александр, подведите итог игры?

      – Хорошая игра с обилием моментов. К сожалению, не удалось реализовать моменты Хорошо, что во всех четырёх играх на выезде удалось одержать победу.

      – У вас выездная серия подошла к концу. Четвертый матч не устали ли и не сказалось ли это в сегодняшней игре?

      – Все равно четвертая игра на выезде естественно усталость накапливается. Из-за этого как раз-таки где-то реализация подвела. Тем не менее все равно нашли в себе силы и забрали два очка.

      – С начала сезона с "Барысом" сыграли уже три матча. Можно ли сказать, что сегодня был самый тяжелый?

      – Нет, я думаю, что самый тяжёлый матч был, когда здесь в Астане мы выиграли 2:1 в сентябре.

      – У вас серия побед в октябре, какая сейчас атмосфера в команде? Что поменялось?

      – Вы сами видели тренер по большинству. Так продолжаем нарабатывать какие-то свои схемы. Когда команда выигрывает и настроение другое, и эмоции. Впереди домашняя серия, надеемся закрепить свой успех.

      – Есть ли что-то особенное в противостоянии «Ак Барса» и «Барыса»?

      – У «Барыса» главный тренер, с которым я работал в молодёжке (Михаил Кравец - прим.ред.). Приятно было против него сыграть.

      Следующий матч "Ак Барс" проведет на домашнем стадионе "Татнефть арена" 22 октября против действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского "Локомотива".

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.