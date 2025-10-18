"Барыс" в драматичном матче уступил "Ак Барсу" в матче КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Барыс Арена" и завершилась поражением хозяев льда по буллитам с итоговым счетом 2:3.

В стартовом периоде первыми отличились хоккеисты "Акс Барса". Григорий Денисенко в равных составах открыл счет. За пять минут до завершения отрезка Михаил Фисенко в меньшинстве забросил вторую шайбу. "Барыс" ответил на это голом в исполнении Всеволода Логвина, которому ассистировал Роман Старченко.

Во второй двадцатиминутке команды не отметились взятием ворот. В заключительном периоде Кирилл Панюков сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Исход матча решился в серии буллитов, где единственный точный бросок на счету форварда "Ак Барса" Александра Барабанова.

Астанчане после 18 матчей набрали 17 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

