"Барыс" в драматичном матче уступил "Ак Барсу" в матче КХЛ
Опубликовано:
Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Барыс Арена" и завершилась поражением хозяев льда по буллитам с итоговым счетом 2:3.
В стартовом периоде первыми отличились хоккеисты "Акс Барса". Григорий Денисенко в равных составах открыл счет. За пять минут до завершения отрезка Михаил Фисенко в меньшинстве забросил вторую шайбу. "Барыс" ответил на это голом в исполнении Всеволода Логвина, которому ассистировал Роман Старченко.
Во второй двадцатиминутке команды не отметились взятием ворот. В заключительном периоде Кирилл Панюков сравнял счет и перевел игру в овертайм.
Исход матча решился в серии буллитов, где единственный точный бросок на счету форварда "Ак Барса" Александра Барабанова.
Астанчане после 18 матчей набрали 17 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
