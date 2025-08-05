"Игроки из России, Канады и США": главный тренер "Барыса" — о формировании состава на предстоящий сезон
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Новый главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Михаил Кравец прокомментировал состав команды на предстоящий сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
4 августа столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении российского специалиста Михаила Кравца на должность главного тренера команды.
Россиянин наметил будущий план работы с казахстанским коллективом и прокомментировал комплектование состава на предстоящий сезон.
"При общении с руководством клуба, президентом федерации хоккея мы получили разрешение на то, чтобы выбрать на рынке от 8 до 10 игроков, а также вратаря, если будет такая возможность. У нас есть варианты выбрать игроков из России, Канады, США.
Сейчас есть задача собрать команду, подготовить, научить своим принципам хоккея, постараться улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, мы будем бороться за плей-офф. Сезон был неудачным, надо постараться реабилитироваться. Все настроены позитивно, настроены изменить ситуацию", - заявил Кравец.
Напомним, на должности рулевого "Барыса" россиянин сменил казахстанского специалиста Галыма Мамбеталиева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2272353-igroki-iz-rossii-kanady-i-ssha-glavnyy-trener-barysa-o-formirovanie-sostava-na-predstoyashchiy-sezon/
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