"Игроки из России, Канады и США": главный тренер "Барыса" — о формировании состава на предстоящий сезон

Новый главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Михаил Кравец прокомментировал состав команды на предстоящий сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

4 августа столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил о назначении российского специалиста Михаила Кравца на должность главного тренера команды.

Россиянин наметил будущий план работы с казахстанским коллективом и прокомментировал комплектование состава на предстоящий сезон.

"При общении с руководством клуба, президентом федерации хоккея мы получили разрешение на то, чтобы выбрать на рынке от 8 до 10 игроков, а также вратаря, если будет такая возможность. У нас есть варианты выбрать игроков из России, Канады, США.

Сейчас есть задача собрать команду, подготовить, научить своим принципам хоккея, постараться улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, мы будем бороться за плей-офф. Сезон был неудачным, надо постараться реабилитироваться. Все настроены позитивно, настроены изменить ситуацию", - заявил Кравец.

Напомним, на должности рулевого "Барыса" россиянин сменил казахстанского специалиста Галыма Мамбеталиева.

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