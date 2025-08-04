Талгат Жайлауов вошел в обновленный тренерский штаб "Барыса"
Опубликовано:
Казахстанский специалист Талгат Жайлауов официально вошел в обновленный тренерский штаб астанинского хоккейного клуба "Барыс", передает NUR.KZ со ссылкой на релиз команды.
Пресс-служба столичного хоккейного клуба "Барыс" объявила о назначении российского специалиста Михаила Кравца на пост главного тренера команды.
В обновленный штаб нового рулевого астанинского коллектива вошли также отечественные тренеры.
Ассистентом главного тренера стал казахстанец Талгат Жайлауов, который ранее занимал должность наставника "Номада". Его пост в фарм-команде займет Константин Пушкарев.
40-летний Жайлауов известен широкой публике как экс-капитан национальной сборной Казахстана. На уровне КХЛ за "Барыс" провёл 11 сезонов, сыграл 418 матчей, в которых забил 75 шайб и отдал 105 результативных передач.
Полный тренерский штаб "Барыса" на сезон 2025-2026:
- Главный тренер – Михаил Кравец
- Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов
- Тренер нападающих –Александр Савченков
- Тренер защитников – Евгений Королев
- Тренер по ОФП – Денис Малинин
- Видео-тренер – Сергей Тамбулов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2271903-talgat-zhaylauov-voshel-v-obnovlennyy-trenerskiy-shtab-barysa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах