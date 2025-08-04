Талгат Жайлауов вошел в обновленный тренерский штаб "Барыса"

Казахстанский специалист Талгат Жайлауов официально вошел в обновленный тренерский штаб астанинского хоккейного клуба "Барыс", передает NUR.KZ со ссылкой на релиз команды.

Пресс-служба столичного хоккейного клуба "Барыс" объявила о назначении российского специалиста Михаила Кравца на пост главного тренера команды.

В обновленный штаб нового рулевого астанинского коллектива вошли также отечественные тренеры.

Ассистентом главного тренера стал казахстанец Талгат Жайлауов, который ранее занимал должность наставника "Номада". Его пост в фарм-команде займет Константин Пушкарев.

40-летний Жайлауов известен широкой публике как экс-капитан национальной сборной Казахстана. На уровне КХЛ за "Барыс" провёл 11 сезонов, сыграл 418 матчей, в которых забил 75 шайб и отдал 105 результативных передач.

Полный тренерский штаб "Барыса" на сезон 2025-2026:

Главный тренер – Михаил Кравец

Михаил Кравец Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов

Талгат Жайлауов Тренер нападающих – Александр Савченков

Александр Савченков Тренер защитников – Евгений Королев

Евгений Королев Тренер по ОФП – Денис Малинин

Денис Малинин Видео-тренер – Сергей Тамбулов

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