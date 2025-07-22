"Барыс" объявил о назначении нового главного тренера

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте объявил о назначении Евгения Королева исполняющим обязанности главного тренера, передает NUR.KZ.

Как гласит заявление клуба, руководство приняло решение внести изменение в тренерский штаб.

"В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды. В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Евгений Королев.

Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", - сказано в заявлении.

Отметим, пост главного тренера "Барыса" занимал Галым Мамбеталиев. У казахстанского специалиста был контракт с клубом сроком на три года.

В июне этого года новым генеральным директором столичной команды был назначен Сакен Мусайбеков, который заменил на этом посту Нурлана Оразбаева.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Барыс" занял последнее место в регулярном чемпионате и не смог выйти в плей-офф.

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