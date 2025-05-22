Сборная Дании сенсационно выбила Канаду в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Дании по хоккею одержала волевую победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч первой стадии плей-офф на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Канадцы вышли вперед благодаря голу Трэвиса Санхайма (46 минута). Однако датчане в концовке забросили две шайбы усилиями Николая Элерса (58, в большинстве 6х5) и Ника Олесена (60).

Голкипер Фредерик Диков отразил 38 из 40 бросков в створ своих ворот и был признан лучшим игроком матча в составе скандинавской команды. Аналогичную награду у канадцев получил Санхайм.

Индивидуальные призы по итогам турнира в составе "кленовых листьев" получили форварды Сидни Кросби, Натан Маккиннон и Райан О'Райлли.

Сборная Дании впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Путевку в решающий матч команда оспорит со швейцарцами, которые на старте плей-офф разгромили австрийцев. Этот полуфинал начнется 24 мая в 21:20 по казахстанскому времени. Победитель оспорит золото с США или Швецией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.