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Сборная США по хоккею обыграла Финляндию в четвертьфинале ЧМ-2025

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Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Мужская сборная США по хоккею одержала победу над Финляндией в четвертьфинале чемпионата мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Авичи Арене" в шведском Стокгольме и завершился волевой победой американцев со счетом 5:2.

В составе сборной США дубль в большинстве оформил Конор Гарланд (5 и 37 минуты), еще по шайбе забросили Зив Буюм (35), Шейн Пинто (46) и Клейтон Келлер (58, в пустые ворота). Авторами голов у финнов стали Ээли Толванен (13) и Патрик Пуйстола (28), которые реализовали численное преимущество.

Таким образом, сборная США в четвертый раз за последние пять лет вышла в полуфинал чемпионата мира. Ее соперник по следующей стадии определится позднее. Финны же в третий раз подряд не смогли преодолеть 1/4 финала.

В параллельном матче в датском Хернинге сборная Швейцарии разгромила австрийцев со счетом 6:0 благодаря голам Кристофа Берчи (7), Тимо Майера (12, в большинстве), Кена Егера (15), Кевина Фиалы (24, в большинстве), Сандро Шмида (25) и Симона Кнака (52, в большинстве). Шатаут оформил Леонардо Дженони, который отразил все 13 бросков в створ своих ворот.

Швейцарцы второй раз подряд вышли в полуфинал чемпионата мира. В прошлом году они стали обладателями серебряных медалей. Для австрийцев же это было первое выступление в плей-офф ЧМ в истории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2247933-sbornaya-ssha-po-hokkeyu-obygrala-finlyandiyu-v-chetvertfinale-chm-2025/