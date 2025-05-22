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"Спрашивать с игроков": главный тренер сборной Казахстана по хоккею — о провале на ЧМ-2025

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Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер национальной сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла Швейцарии в своем последнем матче чемпионата мира 2025 года и покинула элитный дивизион.

Итоги выступления на мировом первенстве подвел главный наставник команды Олег Болякин, который отметил что спрос будет не только с тренерского штаба, но также и игроков.

Я поблагодарил ребят за самоотверженную работу. Сказал, что жизнь на этом не заканчивается. Если мы вылетели в первый дивизион, нужно сделать так, чтобы вернуться в элиту. Надо работать, понимать, что мы хотим делать, куда шагать.
Тренер всегда крайний. Я беру ответственность на себя, не боюсь и не стесняюсь этого. Я уже взрослый человек и это проходил. Наверное, будет правильно не только на тренерский штаб перекладывать ответственность, но и спрашивать с игроков. Мы свою работу делали честно, много работали. Те, кто был рядом с командой, видели, что мы относились профессионально. Хоккеисты играют на поле и, наверное, к ним тоже нужно предъявлять претензии. Мы не можем выходить и играть вместо них, не мы удаляемся, не мы пропускаем голы. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне, но в любом случае мы — команда. В последнее время тренер во всём виноват, а игроки все хорошие. Игроки хорошие, но они тоже должны разделить эту ответственность вместе с тренерским штабом. Думаю, это будет правильно, - заявил специалист.

Напомним, в прошлый раз отечественная команда покидала элиту в 2016 году и смогла вернуться на высший уровень в 2019-м благодаря победе в дивизионе IA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2247666-sprashivat-s-igrokov-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-o-provale-na-chm-2025/