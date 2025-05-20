Сборная Казахстана вылетела из топ-дивизиона чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла Швейцарии в своем последнем матче чемпионата мира 2025 года и покинула элитный дивизион, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча заключительного седьмого тура группы В прошла на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге и завершилась со счетом 4:1.

Казахстанцы выиграли первый период благодаря голу Аркадия Шестакова (16 минута), которому ассистировали Адиль Бекетаев и Никита Михайлис. Однако затем швейцарцы забросили четыре шайбы — отличились Кевин Фиала (40, в большинстве), Свен Андригетто (48, в большинстве), Андрес Амбюль (58) и Дамьен Риа (58).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали голкипера Максима Павленко, который отразил 35 из 39 бросков в створ своих ворот. Индивидуальные награды по итогам всего турнира в команде получили Павленко, Михайлис и Роман Старченко.

Таким образом, подопечные Олега Болякина одержали одну победу и потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира. Сборная Казахстана с тремя очками осталась на последней восьмой позиции в группе, уступив венграм из-за проигрыша в личной встрече. Швейцарцы же завершили групповой этап с 19 баллами.

Сборная Казахстана заняла предпоследнее 15-е место в сводной таблице чемпионата мира и вместе с французами вылетела из топ-дивизиона. В прошлый раз отечественная команда покидала элиту в 2016 году и смогла вернуться на высший уровень в 2019-м благодаря победе в дивизионе IA.

В следующем сезоне соперниками сборной Казахстана в борьбе за повышение в классе, помимо Франции, будут Украина, Япония, Польша и Литва. Две сильнейшие команды из этой шестерки выйдут в топ-дивизион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.