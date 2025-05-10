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ЧМ-2025 по хоккею, Норвегия — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча

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Казахстанский хоккеист Адиль Бекетаев
Адиль Бекетаев. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В субботу, 10 мая, сборная Казахстана по хоккею начнет выступление на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем с Норвегией.

Во сколько начнется матч?

Команды попали в группу В, игры которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Матч норвежцев и казахстанцев откроет соревновательный день и начнется в 15:20 по времени Астаны.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

На стартовавшем чемпионате мира национальная сборная пока не выступала. На прошлогоднем турнире казахстанцы заняли шестое место в группе и 12-е — в сводной таблице. Норвежцы также не вышли в плей-офф и расположились строчкой выше.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В, помимо Казахстана и Норвегии, выступают США, Словакия, Дания, Германия, Чехия, Швейцария и Венгрия. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Какой состав у сборной Казахстана?

За несколько дней до старта чемпионата мира тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определился с окончательной заявкой сборной Казахстана, в которую вошли 22 полевых игрока и три вратаря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243499-chm-2025-po-hokkeyu-norvegiya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-matcha/