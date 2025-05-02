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Сборная Беларуси по хоккею обыграла Россию на международном турнире в Астане

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Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею. Фото: пресс-служба Федерации хоккея России

Белорусские хоккеисты одержали уверенную победу над сборной России в рамках второго соревновательного дня турнира "Qazastan Hockey Open", передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день международного товарищеского турнира встретились сборные России и Беларуси. Встреча прошла на "Барыс арене" в Астане и завершилась победой белорусской команды со счетом 4:2.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. Голы за российскую команду забили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Напомним, в первый день соревнований подопечные Романа Ротенберга обыграли казахстанскую сборную

Завтра, 2 мая, пройдет заключительный матч турнир между национальной сборной Казахстана и Беларусью. Старт встречи назначен на 17:00 по местному времени.

Для подопечных Олега Болякина эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2241522-sbornaya-belarusi-po-hokkeyu-obygrala-rossiyu-na-mezhdunarodnom-turnire-v-astane/