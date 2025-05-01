Сборная Казахстана по хоккею проиграла России на домашнем турнире перед чемпионатом мира

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от команды России на домашнем турнире "Qazaqstan Hockey Open", передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в Астане стартовали в четверг. В первом матче хозяева льда уступили россиянам со счетом 1:4.

В составе победителей по шайбе забросили Данил Аймурзин (12 минута), Дмитрий Саморуков (18), Марат Хайруллин (26) и Михаил Воробьев (29). Автором единственного гола казахстанцев стал Алихан Асетов (47).

В пятницу россияне проведут матч с белорусами. Завершится турнир в субботу встречей между сборными Казахстана и Беларуси, которая начнется в 17:00 по времени Астаны.

Для национальной команды эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.