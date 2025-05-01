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Сборная Казахстана по хоккею проиграла России на домашнем турнире перед чемпионатом мира

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Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от команды России на домашнем турнире "Qazaqstan Hockey Open", передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в Астане стартовали в четверг. В первом матче хозяева льда уступили россиянам со счетом 1:4.

В составе победителей по шайбе забросили Данил Аймурзин (12 минута), Дмитрий Саморуков (18), Марат Хайруллин (26) и Михаил Воробьев (29). Автором единственного гола казахстанцев стал Алихан Асетов (47).

В пятницу россияне проведут матч с белорусами. Завершится турнир в субботу встречей между сборными Казахстана и Беларуси, которая начнется в 17:00 по времени Астаны.

Для национальной команды эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2241129-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-rossii-na-domashnem-turnire-pered-chempionatom-mira/