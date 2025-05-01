Игрок сборной Казахстана по хоккею выделил ключевой момент в матче против России

Защитник национальной сборной Казахстана по хоккею Тамирлан Гайтамиров прокомментировал корреспонденту NUR.KZ стартовый матч на турнире Qazaqstan Hockey Open против России.

Сборная Казахстана проиграла на старте турнира Qazaqstan Hockey Open России со счетом 1:4.

"Неприятно проигрывать, особенно перед родными трибунами и болельщиками. При этом, это такие спарринг-матчи, на которых мы хотим отработать свои ошибки и быть лучше.

Я удалился, подвел команду, так делать нельзя. По дисциплине игра была хорошая. Тренер нам говорил, чтобы мы не удалялись. Нельзя давать более мастеровитому сопернику большинство. У них класс высокий. Мне показалось мягкое удаление. Не люблю такие моменты комментировать. Немножко вроде бы прижал его он пытался выбраться, упал. По мне, это игровой момент. Стоит сфокусироваться на своей работе, быть лучше. Разберем ошибки и там поймем уже куда двигаться", - заявил Гайтамиров.

Ранее, итоги игры "Казахстан - Россия" подвел главный тренер российской команды Роман Ротенберг.

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