"Если возьмут это на вооружение, то смогут выиграть на чемпионате мира": главный тренер сборной России — о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг прокомментировал матч с Казахстаном в рамках товарищеского турнира "Qazaqstan Hockey Open", передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана проиграла на старте турнира Qazaqstan Hockey Open России со счетом 1:4.

Итоги матча подвел главный рулевой российской команды Роман Ротенберг.

"Мы работали на высоких скоростях . Была игровая дисциплина. Всегда есть, что улучшить. Одна пропущенная шайба для нас это много. Мы обязательно это отсмотрим и улучшим. В целом, обыграли сильного соперника, который готовится к чемпионату мира. Наша задача была сыграть лучше чем, сборная Канады, которая будет играть на чемпионате мира. Сборная Казахстана получила урок перед чемпионатом мира, который надо будет взять на вооружение и какие-то вещи сможет улучшить. Все-таки команды на чемпионатах мира играют много с шайбой. Никак у нас в лиге (КХЛ - прим.ред.) шайбу отдают и в обороне сидят, поэтому это дает сборной Казахстана проверить себя на фоне сильного соперника. Да, они сегодня проиграли, но мы честно сыграли дисциплинированно. Если сборная Казахстана возьмет на вооружение определенные моменты, то они смогут выиграть на чемпионате мира", - заявил специалист.

Завтра, 2 мая, сборная России сыграет с Беларусью, а 3 мая пройдет заключительная встреча турнира между Казахстаном и белорусской командой.

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