Гол в овертайме определил исход финала чемпионата мира по хоккею между США и Канадой

Женская сборная США по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира 2025 года, который прошел в чешском Ческе-Будеёвице, передает корреспондент NUR.KZ.

Основное время решающего матча соревнований завершилось вничью со счетом 3:3. У американок отличились Кэролайн Харви (28 минута), Эбби Мерфи (28) и Тейлор Хис (46), у канадок — Даниэлла Сердачни (29), Дженнифер Гардинер (30) и Сара Филье (55).

В овертайме в формате 5х5 Тесса Джанеке забросила шайбу (78) и принесла победу сборной США. Таким образом, американские хоккеистки в 11-й раз выиграли чемпионат мира и приблизились по этому показателю к канадкам (13). Другие команды никогда не брали титул на этом турнире.

Отметим, что сборная США по ходу соревнований в Чехии выиграла все семь встреч, в том числе еще одну с Канадой (2:1), которая прошла на групповом этапе.

Бронзовыми призерами турнира стали финки, одержавшие победу над Финляндией в матче за третье место со счетом 4:3 в овертайме. Из элитного дивизиона вылетели Норвегия и Венгрия, которых в следующем сезоне заменят Австрия и Дания.

Напомним, сборная Казахстана выступила в лиге IB, где заняла четвертое место. Таким образом, в следующем году команда сыграет в этом же дивизионе.

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