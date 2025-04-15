Сборная Казахстана по хоккею со счетом 9:1 выиграла последний матч чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по хоккею разгромной победой завершила выступление на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IB, который принял британский Дамфрис, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном пятом туре команда встретилась со словенками. Сборная Казахстана обыграла соперниц счетом 9:1.

По дублю у победительниц оформили Дария Молдабай (26, 37 минуты) и Екатерина Куценко (13, 60). По шайбе забросили Анна Пяткова (34, в большинстве), Пернеш Ашимова (36), Александра Воронова (38, в большинстве), Анастасия Оразбаева (45) и Татьяна Королева (59, в большинстве). Автором единственного гола словенок в меньшинстве стала Сара Конфиденти (47).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Молдабай. Индивидуальную награду по итогам турнира получила голкипер Арина Щеколова.

Таким образом, казахстанки завершили турнир с двумя победами и тремя поражениями. Команда набрала шесть очков и занимает четвертое место, однако может опуститься на итоговую пятую позицию, если Южная Корея обыграет Латвию.

Словенки потерпели пять поражений и вылетели в более низкую лигу с последней шестой строчки. Казахстанки же в следующем году вновь выступят в дивизионе IB и опять поборются за повышение в классе, которое в нынешнем розыгрыше заработали итальянки.

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