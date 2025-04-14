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Сборные США и России по хоккею могут сыграть друг с другом, заявили в Минспорта

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Хоккеисты на льду
Хоккей. Иллюстративное фото: Ryan McVay/Getty Images

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сделал заявление о возможных матчах между сборными США и РФ, передает Championat.

Ранее проведение матчей между российскими и американскими хоккеистами обсуждали Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора.

Дегтярев в эфире телеканала "Матч ТВ" подтвердил, что матчи могут состояться.

"Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне", - заявил он.

По словам министра, это будут не сборные КХЛ и НХЛ, а сборные РФ и США, чьи футболисты играют в данных лигах.

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Напомним, 18 марта президенты США и России провели телефонный разговор. В Кремле заявляли, что в ходе него лидеры двух стран обсудили возможный хоккейный матч между КХИ и НХЛ.

"Русская служба Би-Би-Си" отмечала, что российские спортсмены, в том числе хоккеисты, практически лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, введенных против Москвы за вторжение в Украину.

Белый дом в своих сообщениях о разговоре Трампа с Путиным не упоминал о хоккейных инициативах российского президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2235573-sbornye-ssha-i-rossii-po-hokkeyu-mogut-sygrat-drug-s-drugom-zayavili-v-minsporta/