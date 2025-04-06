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НХЛ опубликовала видео рекордного гола Овечкина

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Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала в официальном Х-аккаунте видео рекордной заброшенной шайбы россиянина Александра Овечкина, передает NUR.KZ.

39-летний нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отметился голом в матче с "Нью-Йорк Айлендерс", реализовав большинство. Этот гол стал для Овечкина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки (894) и установил снайперский рекорд лиги.

В голевом эпизоде ассистентами россиянина выступили канадские форварды Том Уилсон и Дилан Строум.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина теперь 69 очков (42 шайбы + 27 голевых передач) в 61 матче. При этом на момент публикации игра "Кэпиталз" и "Айлендерс" продолжается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233565-nhl-opublikovala-video-rekordnogo-gola-ovechkina/