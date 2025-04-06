НХЛ опубликовала видео рекордного гола Овечкина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала в официальном Х-аккаунте видео рекордной заброшенной шайбы россиянина Александра Овечкина, передает NUR.KZ.

39-летний нападающий "Вашингтон Кэпиталз" отметился голом в матче с "Нью-Йорк Айлендерс", реализовав большинство. Этот гол стал для Овечкина 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки (894) и установил снайперский рекорд лиги.

В голевом эпизоде ассистентами россиянина выступили канадские форварды Том Уилсон и Дилан Строум.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина теперь 69 очков (42 шайбы + 27 голевых передач) в 61 матче. При этом на момент публикации игра "Кэпиталз" и "Айлендерс" продолжается.

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