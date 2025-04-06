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Еще один казахстанский хоккеист вылетел из Кубка Гагарина вместе с командой

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Казахстанский хоккеист Аркадий Шестаков
Аркадий Шестаков. Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Владивостокский "Адмирал", за который выступает казахстанец Аркадий Шестаков, завершил борьбу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье дальневосточная команда приняла на своем льду челябинский "Трактор". Гости выиграли со счетом 2:0 и добились четвертой победы в противостоянии. Таким образом, "Трактор" оказался сильнее в этой серии первого раунда (4-2) и продолжит борьбу за Кубок Гагарина.

"Адмирал" же завершил сезон. Шестаков освободился для потенциального участия в чемпионате мира в составе сборной Казахстана. В шести матчах Кубка Гагарина нападающий забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "-2".

Напомним, ранее из плей-офф КХЛ вылетел магнитогорский "Металлург", за который выступают казахстанцы Никита Михайлис и Валерий Орехов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233538-eshche-odin-kazahstanskiy-hokkeist-vyletel-iz-kubka-gagarina-vmeste-s-komandoy/