Лидеры сборной Казахстана по хоккею вылетели в первом раунде Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург", за который выступают два хоккеиста сборной Казахстана, проиграл омскому "Авангарду" и вылетел из Кубка Гагарина, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Шестой матч серии прошел в субботу в Омске и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победа стала для "Авангарда" четвертой в этом противостоянии, что позволило команде выйти в следующий раунд, где она сыграет с ярославским "Локомотивом".

"Металлург" же вылетел из турнира и не смог защитить титул. Таким образом, для участия в чемпионате мира в составе сборной Казахстана потенциально освободились нападающий Никита Михайлис и защитник Валерий Орехов.

Оба отечественных хоккеиста сыграли во всех матчах серии с "Авангардом". Михайлис в шести встречах набрал 3 очка (2 шайбы + 1 голевая передача), Орехов — 2 (1+1).

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