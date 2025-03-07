"Барыс" одержал победу со счетом 6:0 в новом чемпионате КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал крупную "сухую" победу в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу казахстанская команда встретилась с омским "Авангардом" в рамках нового турнира.

"Барыс" выиграл со счетом 6:0 благодаря хет-трику Али Касенова, дублю Абая Мангисбаева и голу Станислава Александрова. Шатаут оформил вратарь Роман Калмыков.

Победа стала для астанчан второй в рамках 11-го тура. Напомним, в четверг казахстанская команда выиграла один матч, но затем потерпела поражение.

"Барыс" набрал 14 очков и по-прежнему занимает последнее место как в своем дивизионе, так и во всей лиге, где участвуют еще семь команд.

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