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"Барыс" прервал серию поражений в новом чемпионате КХЛ, но затем опять проиграл

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Хоккеисты "Барыса" в чемпионате 3х3
Хоккеисты "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" по разу победил и уступил в рамках очередного игрового дня чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда провела два матча в Москве.

Сначала "Барыс" обыграла уфимский "Салават Юлаев" со счетом 8:5. В этой встрече в составе астанчан хет-трик оформил Станислав Филиппенко, дублем отметился Али Касенов, еще по шайбе забросили Руслан Оспанов, Вячеслав Колесников и Абай Мангисбаев.

Победа над "Салаватом" позволила "Барысу" прервать серию из 14 поражений. До этого казахстанская команда последний раз выигрывала 18 января.

Однако в следующем матче в четверг "Барыс" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:8. В составе астанчан по шайбе забросили Колесников, Дмитрий Макеев и Станислав Александров.

С 12 очками "Барыс" на данный момент замыкает таблицу своего дивизиона и всей лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2226134-barys-prerval-seriyu-porazheniy-v-novom-chempionate-khl-no-zatem-opyat-proigral/