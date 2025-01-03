Определены лучшие хоккеисты сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира 2025 года

Организаторы молодежного чемпионата мира 2025 года по хоккею назвали трех лучших игроков сборной Казахстана на турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда завершила выступление на соревнованиях поражением от Германии в стыковом матче. Из-за проигрыша казахстанцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира.

После этого матча организаторы наградили трех лучших хоккеистов обеих сборных. Среди казахстанцев выделили Аслана Жусупбекова, Кирилла Ляпунова и Владимира Никитина. Они получили соответствующие памятные призы.

Жусупбеков выступает на позиции защитника. На чемпионате мира 2025 года он был капитаном сборной Казахстана и в пяти матчах не набрал ни одного очка при показателе полезности "-5".

Ляпунов также принял участие во всех играх. Нападающий забросил три шайбы при показателе полезности "-6" и стал лучшим снайпером команды вместе с Артуром Гроссом.

Никитин был основным голкипером сборной Казахстана. Он принял участие во всех пяти матчах и отразил 83,62% бросков в створ своих ворот при коэффициенте надежности 6,07.

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