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Определены лучшие хоккеисты сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира 2025 года

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Казахстанский хоккеист Кирилл Ляпунов
Кирилл Ляпунов. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Организаторы молодежного чемпионата мира 2025 года по хоккею назвали трех лучших игроков сборной Казахстана на турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда завершила выступление на соревнованиях поражением от Германии в стыковом матче. Из-за проигрыша казахстанцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира.

После этого матча организаторы наградили трех лучших хоккеистов обеих сборных. Среди казахстанцев выделили Аслана Жусупбекова, Кирилла Ляпунова и Владимира Никитина. Они получили соответствующие памятные призы.

Жусупбеков выступает на позиции защитника. На чемпионате мира 2025 года он был капитаном сборной Казахстана и в пяти матчах не набрал ни одного очка при показателе полезности "-5".

Ляпунов также принял участие во всех играх. Нападающий забросил три шайбы при показателе полезности "-6" и стал лучшим снайпером команды вместе с Артуром Гроссом.

Никитин был основным голкипером сборной Казахстана. Он принял участие во всех пяти матчах и отразил 83,62% бросков в створ своих ворот при коэффициенте надежности 6,07.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207853-opredeleny-luchshie-hokkeisty-sbornoy-kazahstana-na-molodezhnom-chempionate-mira-2025-goda/

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