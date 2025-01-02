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Сборная Казахстана по хоккею вылетела из элитного дивизиона молодежного чемпионата мира

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Владимир Никитин
Владимир Никитин. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) проиграла в стыковом матче за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг национальная команда встретилась с Германией. Ранее соперники стали последними в своих группах из пяти команд.

В очном противостоянии за "выживание" немцы одержали волевую победу со счетом 4:3. Дубль оформил Максим Шефер (5 и 24 минуты), который второй гол забил в большинстве 5х3. Еще по шайбе в большинстве 5х4 забросили Эдвин Тромпан (25) и Юлиус Зумпф (45).

У сборной Казахстана отличились Асанали Русланулы (5), Никита Ситников (18) и Артур Гросс (23).

Таким образом, команда Сергея Старыгина заняла последнее десятое место в общей таблице чемпионата мира и вылетела из элитного дивизиона. В следующем розыгрыше сборную Казахстана заменит Дания.

Отечественная команда в конце 2025 года выступит в дивизионе IA, который необходимо выиграть для возвращения на высший уровень.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207616-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyletela-iz-elitnogo-diviziona-molodezhnogo-chempionata-mira/

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