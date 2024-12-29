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Сборная Казахстана со счетом 2:14 проиграла матч молодежного чемпионата мира по хоккею

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Казахстанский хоккеист Асанали Русланулы (слева)
Асанали Русланулы (слева). Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) потерпела второе подряд крупное поражение на чемпионате мира 2025 года в канадской Оттаве, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на воскресенье по времени Астаны национальная команда встретилась в рамках группы В с Чехией. Казахстанцы проиграли со счетом 2:14.

В составе победителей хет-трики оформили Матей Машталирский (6, 25, 28 минуты), Войтех Градец (15, 32, 59) и Якуб Штанцль (26, 30, 59). Еще по шайбе забросили Петр Сикора (6), Якуб Дворжак (12), Адам Ехо (23), Адам Новотны (30) и Войтех Чихар (33).

Авторами голов у сборной Казахстана стали Кирилл Ляпунов (19), реализовавший большинство, и Александр Ким (42).

Таким образом, после двух туров у команды Сергея Старыгина нет набранных очков. Напомним, в первом матче казахстанцы крупно уступили шведам.

На данный момент отечественная команда занимает последнее место в группе. Для выхода в плей-офф необходимо попасть в топ-4 своей пятерки.

Чехи с максимальными шестью очками возглавили таблицу. Четвертыми идут швейцарцы, а третьими — словаки, которые станут следующими соперниками сборной Казахстана. Игра начнется 30 декабря в 23:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2206376-sbornaya-kazahstana-so-schetom-2-14-proigrala-match-molodezhnogo-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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