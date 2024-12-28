Сборная Казахстана разгромно проиграла первый матч молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) с крупного поражения стартовала на чемпионате мира 2025 года, который проходит в канадской Оттаве, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем первом матче группы В национальная команда встретилась со шведами — финалистами прошлого розыгрыша. Скандинавская сборная одержала крупную победу со счетом 8:1.

В составе шведов по голу забили Виктор Энлунд (6 минута), Давид Эдстрем (10), Линус Эрикссон (12), Феликс Нильссон (14), Оскар Вуолетт (46) и Давид Гранберг (49). Дубль оформил Антон Вальберг (20, 33), который вторую шайбу забросил в большинстве.

Автором единственного гола сборной Казахстана стал Артур Гросс (38), ему ассистировали Никита Ситников и Бейбарыс Оразов.

Шведы после двух матчей набрали максимальные шесть очков и возглавляют таблицу. Казахстанцы пока занимают последнее пятое место, а вторую встречу проведут уже в субботу. В 23:00 по времени Астаны начнется матч с Чехией, которая на старте обыграла Швейцарию со счетом 5:1.

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