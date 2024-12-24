"Барыс" начал домашнюю серию с очередного поражения

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от челябинского "Трактора" в первом матче новой домашней серии в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча регулярного чемпионата прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Егор Попов (5 минута), Виталий Кравцов (7), Максим Шабанов (21), Семен Дер-Аргучинцев (34, в большинстве) и Остап Сафин (51). У "Барыса" авторами голов стали Станислав Бочаров (39), Кирилл Савицкий (51) и Антон Бурдасов (60).

Поражение стало для астанчан третьим подряд. Прошлый матч они также проиграли "Трактору", но на выезде.

Казахстанская команда с 23 очками после 40 встреч остается на предпоследней позиции в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур". Следующий матч "Барыс" проведет на домашнем льду 26 декабря против новосибирской "Сибири".

Напомним, ранее во вторник астанинский клуб объявил об уходе российского защитника.

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