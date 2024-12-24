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"Барыс" объявил об уходе российского хоккеиста

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Российский хоккеист Никита Камалов
Никита Камалов. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Российский защитник Никита Камалов покинул "Барыс", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сообщается, что контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Клуб привел обращение Камалова в связи с уходом в другую команду.

"В первую очередь, хочу сказать спасибо болельщикам! Они всегда верят в команду и поддерживают. Астана — современный город, где есть все условия для комфортного проживания.
Также хочется поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что пошли мне навстречу и без проблем отпустили в другую команду. Спасибо им за понимание и за ту работу, которую они делают для всего клуба. Хочу пожелать "Барысу" процветания, думаю, клуб движется в правильном направлении", — заявил Камалов.

На момент публикации нет официальной информации, где продолжит карьеру россиянин. В нынешнем сезоне в составе "Барыса" 29-летний Камалов сыграл в 37 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "-8".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2204361-barys-obyavil-ob-uhode-rossiyskogo-hokkeista/

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