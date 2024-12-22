Сборная Казахстана по хоккею разгромила канадскую команду перед стартом молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) одержала крупную победу в последнем матче перед стартом на чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Подопечные Сергея Старыгина встретились в Канаде с местной молодежной командой "Хоксбери Хокс". Казахстанцы выиграли со счетом 8:1.

По дублю в составе победителей оформили Кирилл Ляпунов (16, 30 минуты) и Адиль Бейсембаев (19, 24). Еще по шайбе забросили Никита Ситников (35), Семен Симонов (46), Артур Гросс (48) и Асанали Русланулы (52).

Самым результативным на площадке стал Ляпунов, который также отдал три голевые передачи.

Напомним, ранее сборная Казахстана уступила Германии в товарищеском матче. На чемпионате мира национальная команда стартует 27 декабря игрой со Швецией. Также в группу В вошли Чехия, Словакия и Швейцария.

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