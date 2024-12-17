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Определился состав сборной Казахстана по хоккею на молодежный чемпионат мира

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Молодежная сборная Казахстана по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте опубликовала заявку мужской молодежной сборной (U20) на предстоящий чемпионат мира, передает NUR.KZ.

Соревнования в рамках элитного дивизиона пройдут в канадской Оттаве с 26 декабря по 5 января. Сборная Казахстана получила повышение в классе по итогам прошлого розыгрыша и выступит на высшем уровне впервые с 2020 года.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Старыгиным определил окончательную заявку. В нее вошли три голкипера и 22 полевых игрока:

Вратари: Джохар Дударкиев, Владимир Никитин (оба – "Снежные барсы", МХЛ), Данил Лыткин ("Барыс U18");

Защитники: Роман Большедворский, Аслан Жусупбеков, Санжар Ибрагим, Глеб Решетько, Даниал Шакшакбаев, Мстислав Шипилин (все – "Снежные барсы", МХЛ), Данила Беляков ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Бейбарыс Оразов ("Барыс", КХЛ);

Нападающие: Абзал Алибек ("Филадельфия Ребелс", NAHL), Адиль Бейсембаев, Артур Гросс, Кирилл Канкин, Владимир Корчагин, Кирилл Ляпунов, Александр Мигунов, Асанали Русланулы, Никита Ситников (все – "Снежные барсы", МХЛ), Александр Ким ("Бисмарк Бобкэтс", NAHL), Давлат Нуркенов ("Эссят U20", U20 SM-sarja), NAHL), Егор Левковец (МХК "Барыс"), Асанали Саркенов ("Спокан Чифс", WHL), Семен Симонов ("Барыс").

По прибытии в Канаду сборная Казахстана проведет два товарищеских матча: со сверстниками из Германии и с местным молодежным клубом "Хоксбери Хокс".

На чемпионате мира национальная команда стартует 27 декабря игрой со Швецией. Также в группу В вошли Чехия, Словакия и Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2201240-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-molodezhnyy-chempionat-mira/

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