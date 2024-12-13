Сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу в квалификации Олимпиады-2026

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу в отборочном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда во втором раунде отборочного турнира попала в группу D, матчи которой проходят в словацком городе Пьештяни. Во втором туре казахстанки одержали "сухую" победу со счетом 3:0 над Словенией.

Заброшенными шайбами отметились Мунира Саяхаткызы (30 минута), Пернеш Ашимова (33) и Мадина Турсынова (60, в пустые ворота). Шатаут оформила вратарь Арина Щеколова, которая отразила каждый из 21 броска в створ своих ворот.

Сборная Казахстана набрала три очка и обогнала словенок по дополнительным показателям. Столько же баллов в активе команды Словакии, которая на старте разгромила казахстанок, а позднее во втором туре сыграет с Исландией.

Для попадания в финальный раунд олимпийской квалификации необходимо занять первую позицию в группе.

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