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Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла первый матч отбора на Олимпиаду-2026

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Матч женских сборных Казахстана и Словакии по хоккею в 2024 году
Матч женских сборных Казахстана и Словакии по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Женская сборная Казахстана по хоккею с разгромного поражения стартовала в квалификации зимних Олимпийских игр 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда во втором раунде отборочного турнира попала в группу D, матчи которой проходят в словацком городе Пьештяни. В первом туре казахстанки крупно уступили хозяйкам соревнований со счетом 1:8.

В составе сборной Словакии покер оформила Нела Лопусанова (8, 15, 17 и 23 минуты), дубль — Ливия Кубекова (48, 60), еще по шайбе забросили Люция Галушкова (44) и Эмилия Лесковянска (52, в большинстве).

Автором единственного гола команды Казахстана стала Дария Молдабай (46), которая реализовала численное преимущество. Ассистентками выступили Александра Шегай и Анастасия Оразбаева.

В другом матче первого тура группы D сборная Словении обыграла исландок со счетом 3:2. Таким образом, на данный момент команда Казахстана без набранных очков по дополнительным показателям замыкает таблицу.

Для попадания в финальный раунд олимпийской квалификации необходимо занять первое место в квартете. Во втором туре казахстанки 14 декабря сыграют со Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2199885-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromno-proigrala-pervyy-match-otbora-na-olimpiadu-2026/

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